TOKİ 500 BİN KONUT GENÇ KATEGORİ BAŞVURU ŞARTLARI: TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Genç Kategorisi başvuru şartları neler, ücreti farklı mı, ne kadar?

Genç TOKİ başvuruları, 30 yaş altı vatandaşlara ilk kez geniş kapsamlı konut fırsatı sunmasıyla yoğun ilgi görüyor. 2025 yılında başlatılan 500 bin sosyal konut projesinde gençlere ayrılan özel kontenjan, özellikle 18-30 yaş aralığındaki bireylerin başvuru trafiğini artırdı. Ev sahibi olmayan gençlere öncelik tanınan sistemde şartlar ve başvuru ücreti merak konusu olurken, “Anne-babasının tapusu olan gençler başvurabilir mi?” sorusu da gündeme taşındı.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında gençlere ayrılan kontenjan, 30 yaş altı başvuru sahipleri için önemli bir avantaj sağlıyor. İlk kez konut sahibi olmayı hedefleyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği başvurularda süreç, kriterler ve ödeme detayları yakından takip ediliyor. Özellikle “Genç kategorisi başvuru şartları neler, ücret ne kadar ve aile üzerine tapu varsa başvuru yapılabilir mi?” soruları öne çıkıyor.
TOKİ 500 BİN KONUT GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvuru sürecine dair detayları paylaştı. İşte TOKİ 500 BİN KONUT GENÇ KATEGORİSİ başvuru şartları:
-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.
-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.
-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.
-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.
-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.
-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
ANNE BABASININ ADINA EV OLAN TOKİ GENÇ KATEGORİSİNE BAŞVURABİLİR Mİ?
18-30 yaş arasındaki kişiler, anne ya da babalarının üzerine kayıtlı bir konut olması halinde başvuru yapamayacaklar.
Bu kuralın amacı, devlet destekli konut fırsatının, ailesi hâlihazırda konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermek. Genç TOKİ başvuruları, 18-30 yaş arası vatandaşlar için büyük bir fırsat sunarken, başvuru şartları arasında yer alan mülkiyet kriteri dikkat çekiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, genç kategorisinden başvuru yapacak kişilerin yalnızca kendi üzerlerine değil, aynı zamanda anne veya babalarının üzerine kayıtlı bir konutun da bulunmaması gerekiyor.
Bu uygulama, sosyal konut desteğinin gerçekten ihtiyaç sahibi gençlere ulaşmasını amaçlıyor. Dolayısıyla, ailesinin adına tapuda kayıtlı evi bulunan gençler, TOKİ’nin genç kontenjanından başvuru yapamıyor.