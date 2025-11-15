TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman, hangi illerde yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konutluk dev projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura takvimine çevrildi. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hangi vatandaşların ev sahibi olacağı, yapılacak kura çekilişleriyle netleşecek. Sürecin tamamlanmasının ardından kura tarihleri şekillenmeye başladı. Peki, TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Türkiye genelinde yoğun ilgi gören TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kritik aşamaya gelindi. Başvuruların ardından sırada kura maratonu var. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin hangi gün başlayacağı merak konusu oldu. İşte, TOKİ kura takvimiyle ilgili son bilgiler…
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ sosyal konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ KONUTLARININ FİYATLARI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.