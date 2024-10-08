Ankara Çubuk’ta TOKİ kurası heyecanı yaşandı. 2+1 toplamda 241 adet daire için 2 bin 714 başvuru arasından, 3+1 toplamda 64 daire için ise 5 bin 965 başvuru arasından hak sahiplerinin konutları isim isim belirlendi. İşte TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

1 /21 TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları için heyecan doruktaydı. 305 daireden oluşan 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kurası sonuçları isim listesi noter huzurunda çekilen kura neticesinde açıklandı. İşte TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları...

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