Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Ankara Çubuk 2+1 ve 3+1 hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu

TOKİ Ankara Çubuk 2+1 ve 3+1 hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu

10:178/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları</p>
TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları

Ankara Çubuk’ta TOKİ kurası heyecanı yaşandı. 2+1 toplamda 241 adet daire için 2 bin 714 başvuru arasından, 3+1 toplamda 64 daire için ise 5 bin 965 başvuru arasından hak sahiplerinin konutları isim isim belirlendi. İşte TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları için heyecan doruktaydı. 305 daireden oluşan 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kurası sonuçları isim listesi noter huzurunda çekilen kura neticesinde açıklandı. İşte TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları...

ANKARA ÇUBUK KONUT KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Ankara
#TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?