Ankara Çubuk’ta TOKİ kurası heyecanı yaşandı. 2+1 toplamda 241 adet daire için 2 bin 714 başvuru arasından, 3+1 toplamda 64 daire için ise 5 bin 965 başvuru arasından hak sahiplerinin konutları isim isim belirlendi. İşte TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları için heyecan doruktaydı. 305 daireden oluşan 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kurası sonuçları isim listesi noter huzurunda çekilen kura neticesinde açıklandı. İşte TOKİ Ankara Çubuk hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları...