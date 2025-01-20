Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Güdül Yukarı Mahallesi 2+1 konut 59 adet ,3+1 konut 18 adet ile 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi satışa sunulmakta. TOKİ Ankara başvuruları ile en düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda yer almaktadır.