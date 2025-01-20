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TOKİ Ankara konut başvuruları başladı: 11 bin 350 TL ile 14.186,04 taksitle 2+1 ve 3+1 daire satılacak!

TOKİ Ankara konut başvuruları başladı: 11 bin 350 TL ile 14.186,04 taksitle 2+1 ve 3+1 daire satılacak!

15:2220/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Ankara başvurusu</p>
TOKİ Ankara başvurusu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Güdül ilçesinde toplam 212 konut ve 1 ticaret merkezinden oluşan yeni bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında satışa sunulacak 77 konutun 59'u 2+1, 18'i ise 3+1 daire tipindedir. TOKİ Ankara Güdül projesinden 2+1 nitelikli konutlar 11 bin 350 TL taksitle satışı sunulacak. İşte detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Güdül Yukarı Mahallesi 2+1 konut 59 adet ,3+1 konut 18 adet ile 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi satışa sunulmakta. TOKİ Ankara başvuruları ile en düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda yer almaktadır.

TOKİ Ankara Güdül Konut Fiyatları ve Ödeme Koşulları:

2+1 Daireler:

Satış tarihinde ödenecek peşinat fiyatı: 454.007,03 TL

Peşinat oranı: %25 

Başlangıç taksit tutarı 11,350,18 TL)

Vade: 120 ay

Brüt Alan 84.53 m², Net Alan 66.29 m²

TOKİ Ankara 3+1 Daire fiyatları ödeme planı

Satış tarihinde ödenecek peşinat fiyatı: 567.441,65 TL

Peşinat oranı: %25 

Başlangıç taksit tutarı 14.186,04 TL)

Vade: 120 ay

105.65 m², Net Alan 86.37 m²

TOKİ KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ

TOKİ Ankara'nın Güdül sosyal konut projesi başvuru tarihleri

Başvuru Tarihleri: 20 Ocak 2025 - 24 Ocak 2025

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvurular, Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden kabul edilecektir.

TOKİ Ankara'nın Güdül konut Kura ve Sözleşme Tarihleri:

Kura Çekilişi: 5 Şubat 2025

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 10 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 19 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025

TOKİ Ankara konut başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Konutlar için %25 peşinat ve 120 ay vade ile ödeme imkânı sunulmaktadır. Aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecektir. İlk taksit ödemesi, sözleşme imzalama tarihini takip eden ayda başlayacak olup, ilk dönemsel artış Temmuz 2025'te uygulanacaktır.

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 07 Şubat 2025, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 24 Şubat 2025, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 25 Şubat 2025 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir. 

TOKİ Ankara Güdül konut projesi detayları için tıklayın

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