TOKİ’den konut ile ilk evim müstakil ve müşterek arsa sahiplerinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2024 yılının ilk 6 aylık TÜFE oranı da netleşmiş oldu. Peki, TOKİ müstakil müşterek arsalar tefe tüfe ile ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı ve bu açıklama, TOKİ’den konut, arsa ve iş yeri sahibi olan vatandaş tarafından merakla beklenen TEFE-TÜFE oranlarını belirledi. Peki 6 aylık TÜFE-TÜFE ne kadar oldu? TOKİ müstakil müşterek arsalar TÜFE-TÜFE ile ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.TÜİK verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.
TOKİ müstakil müşterek arsalar TEFE-TÜFE oranı ne kadar?
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 olarak hesaplandı.
TOKİ taksit artışları nasıl hesaplanıyor?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar olacak?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.
Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlanacağı duyrulmuştu.
İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlanacağı açıklanmıştı.
TOKİ’nin "İlk Evim Arsa" projesi, uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak
isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hak sahipleri ilk evim arsa yerleri de belli olmaya devam ediyor.
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