Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara uygun fiyatlı arsa edinme fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, TOKİ Türkiye genelinde 41 farklı ilde yer alan toplam 310 arsayı satışa çıkarıyor. Yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için cazip koşullarla sunulan bu arsalar, çeşitli büyüklük ve özelliklerde olup, farklı illerdeki gayrimenkul piyasasına hareketlilik getirecek. Peki TOKİ 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, arsa ödeme planı nedir?

1 /8 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor! TOKİ, yurt genelinde 41 ilde bulunan toplam 310 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu geniş çaplı satış, farklı illerdeki arsa talebini karşılamayı hedeflerken, vatandaşlara uygun koşullarla mülk edinme imkanı tanıyor. Peki TOKİ 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, arsa ödeme planı nedir? İşte detaylar.

2 /8 Müzayedeler, katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla hem fiziksel hem de dijital ortamlarda gerçekleştirilecek. İsteyenler, İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak düzenlenecek müzayedelere bizzat katılabilecekken, şehir dışında veya uzakta olanlar için çevrim içi platformlar üzerinden katılım imkanı da sağlanacak.

3 /8 TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK? Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.



4 /8 TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLDE VAR? Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş.

5 /8 TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEMELERİ NASIL YÜZDE KAÇ PEŞİNAT, KAÇ AY VADE VAR? Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.

6 /8 TOKİ ARSA SATIŞI KATILIM TEMİNATI NE KADAR? Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

7 /8 Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL