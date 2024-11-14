Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor. Arsa satışlar için vatandaşlara uygun ödeme koşulları sunarak %25 peşinat ve 48 ay vade ya da %40 peşinat ve 36 ay vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Peki, TOKİ arsa satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte TOKİ arsa satışı açık artırma tarihleri.

1 /6 TOKİ, Türkiye genelinde 44 ilde toplam 901 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. TOKİ'nin satışa sunacağı arsalar için başvuru tarihleri ile peşinat ve vade seçenekleri açıklandı. Peki TOKİ arsa satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? 44 ilde arsa satışı ihale tarihleri.

2 /6 TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK? TOKİ arsa satışı; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra toplam 44 ilde yapılacak.



3 /6 Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'da bulunan 901 arsa, açık artırmayla satılacak.

4 /6 TOKİ ARSA SATIŞI PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ NEDİR? TOKİ açık artırma ile satışa sunduğu arsalar, uygun ödeme koşulları ve yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak.

5 /6 TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ’nin uygun fiyatlı arsa satışları için ihale süreci, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.