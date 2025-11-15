TOKİ AYLIK ÖDEME PLANI TAKSİT SAYISI DETAYLARI: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri hangi tarihte başlar, aylık ödeme ve peşinat ne kadar?

Uygun fiyatlı ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planını merak ediyor. Başvurular 10 Kasım 2025’te e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden başladı ve 19 Aralık’ta sona erecek. Projede 5 bin TL başvuru ücreti, 20 yıla kadar vade ve aylık taksit seçenekleri sunuluyor. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve aylık ödemeler ne kadar olacak?

1 /5 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler için başvurular başladı. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenirken, 20 yıla kadar vade imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, aylık taksit tutarlarını ve ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, TOKİ taksit ödemeleri hangi tarihte başlayacak?

2 /5 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

3 /5 TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR? TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

4 /5 TOKİ 1+1 VE 2+1 EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025 TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre; 55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak. İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre; 55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle, 65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle, 80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak. Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.