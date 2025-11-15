TOKİ AYLIK ÖDEME PLANI TAKSİT SAYISI DETAYLARI: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri hangi tarihte başlar, aylık ödeme ve peşinat ne kadar?

Uygun fiyatlı ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planını merak ediyor. Başvurular 10 Kasım 2025’te e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden başladı ve 19 Aralık’ta sona erecek. Projede 5 bin TL başvuru ücreti, 20 yıla kadar vade ve aylık taksit seçenekleri sunuluyor. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak ve aylık ödemeler ne kadar olacak?
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR?
TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
TOKİ 1+1 VE 2+1 EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025
TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.