TOKİ BAŞVURU E DEVLET 2025: TOKİ e-devlet 2025 başvuruları ne zaman, takvim açıklandı mı?

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için TOKİ’nin 2025 sosyal konut projelerine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde konut inşası için altyapı hazırlıkları sürüyor. Bakan Murat Kurum’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelen yeni konut kampanyası, özellikle dar ve orta gelirli aileler için umut oldu. Valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda, konut yapılabilecek araziler belirlenmeye başlandı. Yeni projelerde; ulaşım, altyapı ve sosyal donatı alanlarına yakınlık ön planda tutulacak. Başvuru koşulları ve tarihleri ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak. TOKİ’nin sosyal konut kampanyası, 2025’te geniş kapsamlı bir şekilde hayata geçirilecek.
Dar gelirli vatandaşlara yönelik konut sahibi olma fırsatı sunan TOKİ sosyal konut projeleri, 2025 yılı için yeniden gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un son açıklamalarıyla birlikte, Türkiye genelinde başlatılacak büyük konut kampanyasına ilişkin hazırlıklar hız kazandı. İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde yaşayan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimi ve şartlarını araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle, sosyal konut yapılabilecek arazilerin tespiti için çalışmalar başlatılmıştı. Yeni projelerde, konutlar özellikle ulaşım ağlarına ve altyapı imkanlarına yakın bölgelerde yükselecek. Kampanyanın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülüyor. Gözler şimdi TOKİ 2025 başvuru tarihleri ve proje kapsamının açıklanacağı resmi duyuruda.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?
TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." dedi.
TOKİ'DEN SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK KAMPANYA
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz etti.
Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım." dedi.
81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK
Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.