TOKİ’nin 500 bin konutluk yeni hamlesinde, toplam kontenjanın yüzde 20’si emekliler için tahsis edildi. Başvuru sürecinde ise kimlerin gerçekten emekli olduğunun teyidi önemli. Bu nedenle adaylardan, emeklilik durumunu gösteren “emekli belgesi” talep ediliyor. Peki bu belgeyi nereden ve nasıl temin edebilirsiniz?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. TOKİ başvurusu için emekli belgesi nasıl ve nereden alınır?
e-Devletten Emekli Belgesi Almak
Emekli belgesi almak için en pratik yol, e-Devlet sistemini kullanmaktır.
e-Devlet’e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
SGK hizmetlerini bulun: Ana sayfada yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu” sekmesine tıklayın.
“Emekli belgesi sorgulama” hizmetini seçin: Açılan sayfada “Emekli belgesi” veya “Emeklilik tescil ve hizmet dökümü” seçeneğini bulun.
Belgeyi oluşturun ve indirin: Sistem üzerinden belgeyi görüntüleyebilir ve PDF formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Bu belge TOKİ başvurularında veya diğer resmi işlemlerde geçerli resmi bir evrak olarak kullanılabilir.
SGK Müdürlüklerinden Emeklilik Belgesi Belgesi Almak
İnternet kullanmak istemeyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il veya ilçe müdürlüklerinden de belge alabilir. Bunun için:
Nüfus cüzdanınızı,
İletişim bilgilerinizi,
Emekliliğinizi gösteren bir dilekçeyi yanınızda bulundurmanız yeterlidir.
Görevliler, sistem üzerinden sorgulama yaparak emekli belgenizi kısa sürede teslim edecektir.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak.
Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.