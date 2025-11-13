Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.