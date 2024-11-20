TOKİ Çankırı Kurşunlu 3. Etap konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Çankırı Kurşunlu Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 80 adet ve 3+1 nitelikli 90 adet olmak üzere toplamda 170 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Çankırı Kurşunlu 3. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.