TOKİ evleri kiraya verilebilir mi, başkasına devri mümkün mü? Ödemesi bitmeyen TOKİ kiraya verilir mi?

Başvuru yapan vatandaşlara sistem onların adına açılacak bir hesap numarasını SMS ile bildirecek. Burada en önemli unsur şu: Sadece e-Devlet'ten başvuru yapmak yeterli değil. Başvuru yaptıktan sonra kendilerine gelecek SMS ile beraber 5.000 TL başvuru ücretini vatandaşın hesaba yatırması lazım. Bunu EFT, havale ve ATM yoluyla ödeyebilir. Süresinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal olacak.

Bu konutlar devredilemeyecek, başvurular sırasında konut seçimi yapılamayacak. Konut seçimi yapılmasa da konut belirleme kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tiplerinde ayrımlar söz konusu oldu.