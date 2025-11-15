TOKİ evleri kiraya verilebilir mi, başkasına devri mümkün mü? Ödemesi bitmeyen TOKİ kiraya verilir mi?

Sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar, TOKİ konutlarının kira amacıyla kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyor. Borç ödemesi devam eden konutlarda kiralama hakkı, projenin niteliğine ve sözleşme detaylarına göre değişiyor. Bazı projelerde hak sahiplerine sınırlı esneklik tanınırken, diğerlerinde oturum şartı doğrudan uygulanıyor. Peki, TOKİ konutları kiraya verilebilir mi ve hak sahipleri kira geliri elde edebilir mi?
Binlerce vatandaş, TOKİ konutlarının kira getirisi sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Özellikle ödeme süreci devam eden projelerde kiralama hakkı sözleşmelere bağlı olarak değişiyor. Bazı TOKİ projelerinde kiralama mümkünken, bazı sözleşmelerde sadece oturum şartı uygulanıyor. TOKİ başvuru tarihleri ve TC kimlik numarası sıralamasına göre hak sahipleri hangi tarihlerde başvuru yapabiliyor?
TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLEBİLİYOR MU?
TOKİ konutlarının kiraya verilemeyeceğine dair bir düzenleme bulunmuyor. Yalnız bu hak başkasına devredilemiyor.
TOKİ konutlarının size çıkması halinde evinizi şartları sağladığınız taktirde kiraya verebilirsiniz fakat TOKİ hakkınızı devredemezsiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün başvuran kişi sayısını açıkladı.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." dedi.
Başvuru yapan vatandaşlara sistem onların adına açılacak bir hesap numarasını SMS ile bildirecek. Burada en önemli unsur şu: Sadece e-Devlet'ten başvuru yapmak yeterli değil. Başvuru yaptıktan sonra kendilerine gelecek SMS ile beraber 5.000 TL başvuru ücretini vatandaşın hesaba yatırması lazım. Bunu EFT, havale ve ATM yoluyla ödeyebilir. Süresinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal olacak.
Bu konutlar devredilemeyecek, başvurular sırasında konut seçimi yapılamayacak. Konut seçimi yapılmasa da konut belirleme kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tiplerinde ayrımlar söz konusu oldu.
TOKİ BAŞVURU TC SIRALAMASI - TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin tarihindeki en büyük konut projelerinden biri olan Yüz Yılın Konut Projesi için başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınacak.
Başvuru takvimi şöyle:
10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
11 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "2" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
12 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "4" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
13 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "6" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
14 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacaktır.