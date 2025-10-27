Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Proje, milyonlarca vatandaşa uygun koşullarda konut sahibi olma imkânı sunuyor. İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Bursa'da 13 bin, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut inşa edilecek. Peki TOKİ evleri nereye, hangi il ve ilçelere yapılacak, İstanbul'da konutların yerleri belli oldu mu? TOKİ konutların fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl yapılacak, vade sayısı ne olacak, aylık taksitler kaç liradan başlayacak? İşte tüm merak edilenlere ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla deprem bölgesinde kazandığı inşa tecrübesini ülke geneline yaymaya hazırlanıyor. Bakanlık, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği büyük bir konut seferberliği başlattı. Proje kapsamında İstanbul’da ilk kez “kiralık sosyal konut” uygulaması da hayata geçirilecek. Böylece TOKİ eliyle hem dar gelirli vatandaşlara kalıcı konut hem de kiralık sosyal konut imkânı sunulacak. İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Bursa'da 13 bin, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut inşa edilecek. Peki TOKİ evleri nereye, hangi ilçelere yapılacak? İstanbul'da TOKİ sosyal konutların yerleri belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ evleri nereye, hangi ilçelere yapılacak? TOKİ evleri İstanbul'un neresine yapılacak, belli oldu mu?
Katıldığı bir televizyon programında projeyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi kapsamında detayları paylaştı. Kurum şunları söyledi:
"7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız. Biz proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacağız."
81 ilde sosyal konut yapılacak. Her ilde sayı ihtiyaca, arsa büyüklüğüne göre değişecek. En çok konut İstanbul’da inşa edilecek. 500 bin konutun 100 bini İstanbul’a yer alacak. Ankara’da yaklaşık 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’da ise 12 bin konut hayata geçecek. Kiralık sosyal konut ise ilk etapta sadece İstanbul’da olacak. Her iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderdi. Yani inşaatlar için adresler belirlendi. İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa yakasına sosyal konutlar yapılacak. İstanbul'un hangi ilçelerinde sosyal konut evlerinin yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.
TOKİ 500 bin sosyal kampanyasında ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.