Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Gaziantep Şehitkâmil 4000 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilişi yapıldı. İşte TOKİ Gaziantep Şehitkamil konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Gaziantep Şehitkâmil 4000 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilişi yapıldı. İşte TOKİ Gaziantep Şehitkamil konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Gaziantep Şehitkâmil 4000 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için 11 adet projede toplam 2+1 tipi 126 adet, 3+1 tipi için 180 adet toplam 306 adet konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” yapıldı. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 8-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında imzalanacaktır. İşte TOKİ Gaziantep Şehitkamil konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Gaziantep Şehitkâmil 4000 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
-İlk taksit ödemesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
-İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.