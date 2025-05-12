TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay Dörtyol 5. etap sosyal konut projesinde hak sahipleri için 3+1 nitelikli 628 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Hatay Dörtyol Bahçelievler Mahallesi 5. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ Hatay Dörtyol Bahçelievler Mahallesi 5. Etap 628 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 3+1 nitelikli 628 adet konut için konut belirleme kura çekilişi yapılmakta. Kura çekilişleri bugün saat 16:30 ’da TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Hatay Dörtyol Bahçelievler Mahallesi 5. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 20 Mayıs 2025 – 04 Haziran 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke genelindeki tüm şubelerinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
TOKİ HATAY DÖRTYOL 500 / 250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ SATIŞ FİYATLARI