TOKİ ilk evim arsa hak sahipliği sonrası tahsis süreci nasıl olacak? Detaylar belli oldu

TOKİ İlk Evim Arsa projesinde hak sahibi olduktan sonraki tahsis süreci birkaç aşamayı içerir. Peki TOKİ arsa hak sahipliği sonrası tahsis süreci nasıl olacak? İşte bu sürecin temel adımları:
TOKİ İlk Evim Arsa projesi, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla arsa sahibi olmasını hedefleyen önemli bir sosyal konut projesidir. Bu proje kapsamında, müstakil ve müşterek olmak üzere farklı büyüklüklerde arsalar sunulmaktadır. Hak sahipleri kura ile belirlenmekte ve belirlenen planlara uygun olarak kendi evlerini inşa etme imkanına sahip olmaktadırlar. Peki TOKİ ilk evim arsa hak sahipliği sonrası tahsis süreci nasıl olacak? İşte bu sürecin temel adımları:
TOKİ ilk evim arsa hak sahipliği sonrası tahsis süreci nasıl olacak?
1- Arsa tahsis bedelinin 1/10’u peşin geriye kalan 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi: peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirilmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslim edilmesi sonrasında arsa devri, ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içinde konut inşaatına başlanması ikinci yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
4-b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (alt yapısı tamamlanmış ise) en geç bir yı içinde konutunun yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre, tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç iki yıl içinde bitirmeleri şarttır. Tahsis sahipleri inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
TOKİ ilk evim arsa hak sahipliği sonrası tahsis sürecine ilişkin detaylar