TOKİ ilk evim arsa hak sahipliği sonrası tahsis süreci nasıl olacak? Detaylar belli oldu

4-b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (alt yapısı tamamlanmış ise) en geç bir yı içinde konutunun yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre, tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç iki yıl içinde bitirmeleri şarttır. Tahsis sahipleri inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.