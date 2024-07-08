Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.





Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?

''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.