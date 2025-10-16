TOKİ tarafından yürütülen “İlk İşyerim Projesi” kapsamında başvuruları alınan Konya Selçuklu İlk İşyerim Projesi hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Konya Meram, Çomaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 280 adet işyeri inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi çerçevesinde inşa edilen işyerlerinden; 50 m² büyüklüğünde 13 adet, 100 m² büyüklüğünde 24 adet, 150 m² büyüklüğünde 25 adet ve 200 m² büyüklüğünde 120 adet olmak üzere toplam 182 adet işyeri için satış sözleşmesi hak sahipleri tarafından 3 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında imzalanacak. İşte TOKİ Konya Meram Çomaklı işyeri kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından İlk İşyerim Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya İli Selçuklu İlçesi İlk İşyerim Projesi hak sahipleri için; Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi 280 Adet İşyeri İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi kapsamında inşa ettirilen; 50 m² nitelikli 13 adet, 100 m² nitelikli 24 adet, 150 m² nitelikli 25 adet ve 200 m² nitelikli 120 adet ile toplamda 182 adet işyeri için Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 3 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. – Merkez/Konya Şubesi /Temerküz şube) imzalanacaktır.
Hak sahiplerine işyerleri, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 120 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin işyerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, 20 Ocak 2026 tarihi itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.