TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ kiralık konut başvurusu nereden yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin sosyal konut için başvuru süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım töreni Başakşehir’de gerçekleştirilecek. Dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarla ev sahibi olma fırsatı sunacak proje, gençler, emekliler ve şehit yakınlarına özel kontenjanlarla desteklenecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BEKLENİYOR
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Başakşehir’de 24 Ekim cuma günü projenin detaylarını açıklayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek. İllere göre ayrılan kontenjanlar TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak. Vatandaşlara uygun koşulla ev sahibi imkanı olma fırsatı sağlayacak kampanyayla birlikte güvenli konutlar inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı,başvuru şartları, illere ayrılan kontenjanlar yarın belli olacak.
TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ GELİYOR
İstanbul, Ankara, İzmir gibi kalabalık nüfuslu illerde fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da bu projeyle hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedeleninin yarısına kiraya verilecek konutlardan, şartları sağlayan adaylar faydalanabilecek.
EMEKLİLER VE GENÇLERE YÖNELİK OLACAK
81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde şehit yakını, gaziler, en az 3 çocuğu olan aileler ile birlikte emeklilere ve gençlere kontenjan ayrılması planlanıyor. Hangi ilde kaç kontenjan ayrılacağı da Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde belli olacak.