TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ kiralık konut başvuru tarihi açıklandı mı, kira ücretleri ne kadar olacak?

EMEKLİLER VE GENÇLERE YÖNELİK OLACAK

81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde şehit yakını, gaziler, en az 3 çocuğu olan aileler ile birlikte emeklilere ve gençlere kontenjan ayrılması planlanıyor. Hangi ilde kaç kontenjan ayrılacağı da Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde belli olacak.