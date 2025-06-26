TOKİ İstanbul’da kiralık konut nereye yapacak?

İstanbul için bir başka müjde daha paylaşan Kurum şunları açıkladı: "İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız."