Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kiralık sosyal konut projeleri hayata geçirileceğini müjdeledi. Bu projelerle, İstanbul'daki yüksek kira artışlarının dengelemesi ve kentsel dönüşüme katkı sağlanması hedefleniyor. Peki TOKİ İstanbul'da kiralık sosyal konutu nereye ve ne zaman yapacak? TOKİ kiralık konut projesi başvuru şartları neler, belli oldu mu? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında konuştu. Bakan Murat Kurum, TOKİ eliyle kiralık konut yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Murat Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatacaklarını aktararak, "Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
TOKİ İstanbul’da kiralık konut nereye yapacak?
İstanbul için bir başka müjde daha paylaşan Kurum şunları açıkladı: "İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kiralık sosyal konut projeleri hayata geçirileceğini müjdeledi. Bu projelerle, İstanbul'daki yüksek kira artışlarının dengelemesi ve kentsel dönüşüme katkı sağlanması hedefleniyor.
Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, TOKİ eliyle hem Anadolu hem de Avrupa yakasında kiralık konutlar inşa edilecek. Bu adımın temel amaçları şöyle sıralanıyor:
Kira Artışlarını Dengelemek: İstanbul'da yaşanan fahiş kira artışlarının önüne geçerek piyasayı dengelemek.
Kentsel Dönüşüme Destek Olmak: Kiralık konutlar aracılığıyla kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve riskli yapı stokunu azaltmak.
Dar Gelirli Vatandaşlara Konut İmkanı Sunmak: Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konutlara erişimini sağlamak.
Sanayinin Anadolu'ya Taşınması: İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya taşınması için de TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yeni bir projenin hayata geçirileceği belirtildi. Bu kapsamda, taşınmak isteyen tesislere TOKİ eliyle inşa desteği ve Hazine mülkiyetindeki arsaların kiralık veya satın alma opsiyonlu olarak tahsis edilmesi planlanıyor.
TOKİ kiralık konut projesi başvuru şartları neler?
TOKİ'nin genel sosyal konut projeleri için belirlenen başvuru şartları mevcut, ancak kiralık konut projelerine özel detaylar henüz tam olarak açıklanmadı.