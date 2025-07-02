Konut veya iş yeri sahibi olmak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sevindirici bir haberle geldi. TOKİ, 9 farklı ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Bu büyük fırsat, ev veya işyeri hayali kuranlar için önemli bir adım olabilir. Peki TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman? TOKİ ödeme planı belli mi, hangi illerde yapılacak?
İşyeri ve ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den müjdeli haber geldi. TOKİ 9 ilde, 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunuyor. TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı ne zaman? TOKİ ödeme planı belli mi, hangi illerde yapılacak?
TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, söz konusu gayrimenkuller için iki farklı yerde müzayede düzenliyor. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu - Küçükçekmece /İstanbul
İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle - Yenimahalle/Ankara
Belirtilen iki salon dışında katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
TOKİ KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış takvimi şöyle;
2 Temmuz 2025(LOT 248-520)
Samsun - 257 konut ve iş yeri
3 Temmuz 2025 (LOT 521-875)
Bingöl - 165 konut ve 150 iş yeri
Diyarbakır - 40 konut
TOKİ tarafından açık artırma ile konut ve iş yeri satışları 1-2-3 Temmuz günlerinde düzenleniyor. Açık artırmalar saat 10:30'da başlıyor.
2 Temmuz'da: Samsun'da 257 konut ve 16 iş yeri satışa çıkıyor.
3 Temmuz'da: Bingöl'de 165 konut ve 150 iş yeri ile Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkacak.
Açık artırma satışları İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle'de gerçekleşiyor.
TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak;
EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu TL hesabına
talip oldukları her taşınmaz için;
Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL
Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL
Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL
Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.
TOKİ, katılımcılara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade veya tamamı peşin ödeme olmak üzere belirlenen bir ödeme planı sunuyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacağı da belirtiliyor.