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TOKİ Mersin Mezitli'de 464 sosyal konutun teslim tarihleri belli oldu

TOKİ Mersin Mezitli'de 464 sosyal konutun teslim tarihleri belli oldu

18:221/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mersin Mezitli Bozön Mahallesi'nde yapımına başlanan 464 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutların teslim tarihleri de açıklandı.

Tamamlanan konutlar, 01 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

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