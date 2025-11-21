TOKİ SON BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI 2025: TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular hızla devam ediyor. T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli şekilde alınan başvurularda sırayla “0, 2, 4, 6 ve 8” grupları işlemlerini tamamladı. 15 Kasım’dan itibaren ise tüm vatandaşlar için başvuru süreci açıldı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları hangi gün sona erecek?