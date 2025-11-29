TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, hangi gün sürecek?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreci yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde büyük ilgi gören projede başvurular hız kesmeden devam ederken, Kasım ayının son günlerine yaklaşılmasıyla “TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?” sorusu gündemin odağında yer alıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru sürecinin sona ereceği tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2025 TOKİ başvurularının biteceği gün ve tüm detaylar…
500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne gösterilen yoğun ilgi sürerken, milyonların merak ettiği başvuru takvimi netleşiyor. Kasım ayı sona ererken, TOKİ başvurularının hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. Peki 2025 TOKİ başvuruları hangi gün sona erecek? İşte merak edilen bilgiler…
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
10 Kasım'da e-Devlet'te başlayan TOKİ başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,
T. Halk Bankası A.Ş. ve
T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak.
TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ekrandaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.