TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ E DEVLET 2025: TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinde geri sayım sürüyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut için başvurular, 10 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınmaya başladı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular hızla devam ediyor. T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli şekilde alınan başvurularda sırayla “0, 2, 4, 6 ve 8” grupları işlemlerini tamamladı. 15 Kasım’dan itibaren ise tüm vatandaşlar için başvuru süreci açıldı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları hangi gün sona erecek?
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
10 Kasım 2025: TCKN’nin son rakamı “0”,
11 Kasım 2025: Son rakamı “2” ,
12 Kasım 2025: Son rakamı “4” ,
13 Kasım 2025: Son rakamı “6” ,
14 Kasım 2025: Son rakamı “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Bu aşamanın ardından uygulamada 15 Kasım’dan, 19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak. e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE İKAMETGAH KURALI
Başvuruların kabul edildiği bankalar T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri olacak.
Başvuru yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli şartlardan biri de ikametgah kuralı olacak.
Projeye başvurabilmek için:
•İl merkezindeki projeler için il merkezinde,
•İlçedeki projeler için ilçede,
•Beldelerdeki projeler için beldede,
başvuru döneminden geriye doğru en az 1 yıl ikamet ediyor olma koşulu aranıyor. Ayrıca, ikamet edilen ilçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda, il merkezindeki projelere başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
Vatandaşların, başvurularını son güne bırakmamaları ve gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları önemle tavsiye ediliyor.