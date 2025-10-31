Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzyılın konut projesi “500 bin sosyal konut”un detaylarını açıkladı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. TOKİ sosyal konut başvuru bedeli olarak 5 bin TL yatırılması gerekecek. Peki e-devlet TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusunda ödeme nasıl yapılır?
81 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, milyonlarca vatandaşa uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunacak. TOKİ tarafından yürütülecek başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Katılım bedeli olarak da 5 bin TL ödenecek. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu e devlet üzerinden yapanlar başvuru ücretini nasıl ödeyecek?
e Devlet TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusunda ödeme nasıl yapılır?
Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Sözleşme tarihinden sonraki ay. Konutun borcu tamamen bitmeden konut devredilemeyecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.