TOKİ kampanyası başvuru tarihleri: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası kimler başvuracak?

17:0221/09/2025, Pazar
<p><strong><em><u>TOKİ yüzde 25 konut ve iş yeri indirim kampanyası</u></em></strong></p>
TOKİ, borcunun tamamını kapatıp tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim fırsatı sunacak. 22 Eylül Pazartesi günü başlayacak kampanyadan yalnızca belirlenen şartları karşılayan hak sahipleri yararlanabilecek. Peki, TOKİ indirim kampanyasının koşulları neler? Kimler bu fırsattan faydalanabilir, kimler kapsam dışında kalacak?

TOKİ, borcunu peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 indirim kampanyası başlatıyor. TOKİ indirim kampanyası 22 Eylül Pazartesi günü start verecek. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının şartları neler, kimler bu fırsattan yararlanabilir, kimler yararlanamaz? İşte kampanya detayları ve başvuru koşulları.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ

TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ YÜZDE 25 KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

TOKİ indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

TOKİ indiriminden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN FAYDALANLAR BANKA KREDİSİ KULLANACAK MI?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

