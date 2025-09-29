TOKİ'den ilk kez kiralık konut dönemi: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Şartlar neler? Emeklilere, gençlere, engellilere ve 3 çocuklu ailelere özel kontenjan

500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı. TOKİ tarafından 81 ilde başlatılacak dev kampanya kapsamında hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması sağlanacak hem de kiralık konut dönemi başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu projede şehit ve gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve çok çocuklu aileler için ayrı kontenjan ayrılacak. TOKİ’nin bugüne kadar inşa ettiği 1 milyon 740 bin sosyal konutun ardından yeni proje için önümüzdeki günlerde açıklanacak detaylar şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları ne olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve detaylı bilgiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldığını duyurdu. Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen projeyle, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olması hedefleniyor. Ayrıca ilk kez kiralık konut projesi hayata geçirilecek.
Başvurular ne zaman başlayacak?
500 bin sosyal konut için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Sektör kaynaklarına göre başvuruların yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.
TOKİ daha önceki sosyal konut projelerinde başvuruları e-Devlet üzerinden almıştı. Bu projede de aynı yöntemin izlenmesi bekleniyor.
Kimlere avantaj sağlanacak?
Yeni sosyal konut seferberliğinde özel kontenjanlar ayrılacak. Buna göre;
Şehit yakınları ve gaziler,
Emekliler,
Gençler,
En az 3 çocuğu olan aileler,
Engelliler,
için ayrıcalıklı kotalar oluşturulacak. Böylece dar gelirli kesimlerin konuta erişimi kolaylaştırılacak.
İlk kez kiralık konut uygulaması
Projede bir ilk olarak TOKİ eliyle kiralık sosyal konutlar yapılacak. Bu sayede barınma sorunu yaşayan dar gelirli aileler, uygun kira koşullarıyla güvenli konutlarda yaşayabilecek.
Başvuru şartları nasıl olacak?
Henüz resmi şartlar açıklanmadı ancak önceki TOKİ projelerine bakıldığında şu kriterlerin öne çıkması bekleniyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Başvuru yapılan il/ilçede ikamet ediyor olmak veya nüfus kaydının bulunması,
Aylık hane halkı gelirinin belirli bir sınırın altında olması,
Başvuru sahibinin veya ailesinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması,
18 yaşını doldurmuş olmak.
TOKİ’nin sosyal konut deneyimi
TOKİ bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa etti. 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 2022’deki 250 Bin Sosyal Konut / İlk Evim Projesi gibi kampanyalarla yüz binlerce aile ev sahibi oldu. Hali hazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşaatı devam ediyor.
Türkiye’nin en büyük sosyal konut seferberliği
500 bin sosyal konut projesiyle, hem afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek hem de vatandaşların uygun maliyetle konuta erişimi sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tanıtım programında tüm detayların açıklanacağını duyurdu.
TOKİ'den paylaşım
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi X hesabından (@Toki_Kurumsal) yapılan paylaşım şu şekilde;
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan:
"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz.
Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.
Yine bu projemizde ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz.
500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız.
Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.
Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."