TOKİ'den ilk kez kiralık konut dönemi: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Şartlar neler? Emeklilere, gençlere, engellilere ve 3 çocuklu ailelere özel kontenjan

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan:

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz.

Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.

Yine bu projemizde ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz.

500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız.

Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."



