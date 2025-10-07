Yeni Şafak
Toplu sözleşme ikramiyesi geriye dönük ödenecek mi? ÜNİPERSEN açıkladı

Toplu sözleşme ikramiyesi geriye dönük ödenecek mi? ÜNİPERSEN açıkladı

7/10/2025, Salı
<p>Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar yatacak?</p>
Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar yatacak?

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yüzde 2 barajına ilişkin açtığı davayı kazandı. Peki toplu sözleşme ikramiyesi eksik yatanların ödemesi yapılacak mı, ikramiyesi geriye dönük ödenecek mi? İşte detaylar.

Üniversite İdari Personel Sendikası, AYM’in iptal ettiği yüzde 2 barajına ilişkin açtığı davayı kazandı. Karar doğrultusunda 14 ay boyunca toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlilerine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen üyelerin ikramiyelerinin eksik ödenmeye devam ettiği ve dava sürecine gidildiği hatırlatıldı.

Toplu sözleşme ikramiyesi eksik yatanların ödemesi yapılacak mı?

"Bu haksızlığa karşı hukuk zemininde mücadele ettik ve kazandık" diyen ÜNİPERSEN 14 ay boyunca eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin yasal faiziyle birlikte ödeneceğini duyurdu.

ÜNİPERSEN’in açtığı dava sonucunda alınan karar, sendikal baraj uygulamasının hukuki geçersizliğini pekiştirirken, benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıyor.

Sendikanın bundan sonraki süreçte üyelerin hak ettikleri tutarların eksiksiz ve yasal faiziyle ödenmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli takibi sürdüreceği belirtildi.

