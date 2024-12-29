2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, hem işçi hem de memur kesiminin yakından takip ettiği önemli bir süreçtir. Ağustos ayında başlayacak olan memur toplu sözleşme görüşmelerinde, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamları masaya yatırılacak. Peki memurlar 2025 yılı için toplu sözleşmeyle ne kadar zam alacak?
2026 ve 2027 toplu sözleşme görüşmeleri, işçi ve memur zammı konusunda önemli gelişmelerden biri. Milyonlarca kamu işçisi ve memuru toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için gözlerini 2025 yılına çevirdi. Memurlar ve kamu işçileri ocak ayında alacakları sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak refah payı bekliyor. Memur toplu sözleşme görüşmeleri için son hazırlıklarını yapmaya başladı.
2026 ve 2027 kamu işçisi ve memuru toplu iş sözleşmesi görüşmesi ne zaman başlayacak?
Ocak zammının ardından toplu sözleşme süreci aralık ayında yeniden başlayacak. Ağustos ayında başlayacak olan memur toplu sözleşme görüşmelerinde, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamları masaya yatırılacak.
Memurlar 2025 yılı için toplu sözleşmeyle ne kadar zam alacak?
Bu görüşmelerde, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına yönelik maaş artışları belirlenecek. Memurlar, 2025 yılı için toplu sözleşmeyle yüzde 6+5 oranında zam alacak.
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranları ne olmuştu?
2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin karar 3 Eylül 2023’te Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlanmıştı. 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete kararı şu şekilde olmuştu:
Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve hizmet kollarına dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.
Buna göre, ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını içeren toplu sözleşme de 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında uygulanacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmenin uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede ve uygulamayı yönlendirmede görevli ve yetkili olacak.
Toplu İş Sözleşmesi Nedir?
Toplu iş sözleşmesi, işverenle bir veya daha fazla işçi sendikası arasında, işçilerin çalışma koşulları ve ücretlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yazılı bir anlaşmadır. Bu sözleşme, iş kanunu ve hukuku normlarına uygun olarak hazırlanır ve karşılıklı müzakerelerin sonucunda taraflarca imzalanır.
Toplu İş Sözleşmesi Kimleri Kapsar?
Toplu iş sözleşmesi, imza atan işveren veya işverenlerle işçi sendikaları arasında gerçekleştirilir. Bu süreçte sendikalar, söz konusu iş yerinde çalışan işçileri temsil eder.
İşçi sendikalarıyla ilgili kamu kurumları arasında yürütülen bu sürece kamu işçileri toplu sözleşme süreci adı verilir. İşçi sendikaları temsilcileriyle yapılan müzakereler sonucunda bir toplu kamu işçi sözleşmesi hazırlanır ve imzalanır. Bu süreçte, işçi hakları, çalışma koşulları ve maaşlar gibi konular ele alınır ve anlaşmaya varılır.