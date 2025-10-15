TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Torba yasa 2025, emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı gibi önemli düzenlemelerle gündeme geldi. 4 bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyordu ve nihayet kamuoyuyla paylaşıldı. Meclis, yoğun bir çalışma programına devam ederken, Siber Güvenlik Başkanlığı'na dair kanun teklifinin görüşmeleri de Genel Kurul'da ele alınacak. Meclis'in gündemine gelecek diğer bir önemli düzenleme ise İklim Kanunu teklifi olacak. Peki, torba kanun teklifinde hangi maddeler yer alıyor? 2025 torba yasası ne zaman çıkacak ve Meclis'ten geçti mi?

1 /8 Torba kanun teklifi 2025, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada yoğun bir mesaiye başlayacak. Meclis'te görüşülmesi beklenen önemli düzenlemeler arasında emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesi ve doğum yardımı gibi düzenlemeler yer alıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut doğum yardımı tutarlarının da arttırıldığını duyurdu.

2 /8 100 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO SON DURUM NE? Taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin 2025'te tamamlanması bekleniyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu çalışma, torba yasanın ikinci kısmında ele alınacak. Düzenleme, taşeron işçilerin iş güvencesini artırırken, kamu sektöründe daha adil bir çalışma ortamı sağlayacak. İşçiler, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.

3 /8 TAŞERONA KADRO VAR MI 2025? Taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadro müjdesinde sona gelindi. Meclis’te görüşülen yeni torba yasa tasarısında taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kritik düzenlemeler yer alıyor. Görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa kapsamında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi planlanıyor Düzenleme TYP, KİT ve belediye işçilerini kapsıyor.

4 /8 TYP, KİT, BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ? Yasayla ilgili süreç hızla ilerliyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenleme, binlerce taşeron işçiye güvenceli bir çalışma hayatı sağlayacak.

5 /8 İŞÇİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK Uzun süredir beklenen bu gelişme, taşeron işçilerin yüzünü güldürecek. İş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklarla donatılacak taşeron işçiler, kadroya geçişle birlikte geleceklerini daha sağlam temellere oturtabilecek.

6 /8 4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİ İÇİN DÜZENLEME NE ZAMAN? Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin de taşeron işçilerin kadroya alınmasının yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etmişti. Son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerdeki taşeronlar ve kapsam dışı kalan kamu işçilerinin kadro beklentisinin sürdüğünü belirterek, düzenlemenin önemine dikkat çekti. Ergün Atalay ise "Çalışma hayatına dair taleplerimizin büyük çoğunluğu çözüme kavuştu. Ancak KİT'lerdeki ve kamuda kadro dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

7 /8 KAMU SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA Taşeron şirketin işkolu ile işçinin kadrosuna geçirildiği idarenin işkolunun farklı olması halinde, kadroya geçirilen işçiler, taşeron işyerinin işkolunda yeni tescil edilecek işyerinden SGK'ya bildirilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesi durumunda hem çalışanlar hem de kamu sektörü açısından önemli değişiklikler de yaşanacak.