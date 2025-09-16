Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Toyota araç kampanyası düzenledi: İşte Toyota Eylül 2025 sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları

Toyota araç kampanyası düzenledi: İşte Toyota Eylül 2025 sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları

11:5316/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Toyota güncel araç fiyatları eylül ayı listesi</u></em></strong></p>
Toyota güncel araç fiyatları eylül ayı listesi

Toyota, Eylül ayında otomobil severler için özel bir kampanya başlattı. Marka, sıfır araç fiyatlarını güncelleyerek cazip indirimler sundu. Eylül ayına özel hazırlanan bu kampanyada birçok model avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte Toyota Eylül 2025 sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları.

Toyota araç fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Toyota, Eylül 2025 ayı için sıfır araç kampanyalarını başlattı. Toyota sıfır araç fiyat listesini güncelledi ve Eylül ayına özel indirimler ile avantajlı kredi fırsatları sundu. Corolla Hatchback Hybrid eylül ayına özel indirimle 1.936.500 TL’den satışı çıkıyor. İşte Toyota Eylül 2025 sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları.

#Toyota
#Toyota güncel fiyat listesi
#Toyota sıfır araç kampanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURU SAYFASI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?