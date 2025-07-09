TRT 1 CANLI İZLE 9 Temmuz 2025: Tabii TRT 1 PSG Real Madrid maçı canlı yayını izle

TRT TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR? YILLIK TAAHHÜT GEREKLİ Mİ?





Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz. Tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve

paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.

Tabii ücretsiz paket içeriğinde neler bulunuyor?

Ücretsiz paket ile TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanallarını (mümkün olan ülkelerde) reklamlı olarak izleyebilirsin.

Türk takımlarının maçlarını izlemek için Premium paket satın almam gerekiyor mu?

Türk takımlarının; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, ücretsiz olarak izleyebilirsin. Diğer takımların UEFA organizasyonuna ait maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, izleyebilmen için ise Premium paket satın alman gerekiyor.