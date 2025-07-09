TRT 1 CANLI İZLE 9 Temmuz 2025: Tabii TRT 1 PSG Real Madrid maçı canlı yayını izle

TRT 1 canlı izleme ekranında bu akşam PSG ile Real Madrid arasındaki mücadele yer alıyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek olan iki dev takımın heyecan dolu mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Saat 22.00'da başlayacak PSG Real Madrid maçında Milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de yer alıyor. İşte PSG-Real Madrid maçı TRT 1 canlı izleme linki.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu akşam son finalist belli olacak. Paris Saint Germain (PSG) ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu karşılaşma TRT 1 ve Tabii dijital platformu üzerinden naklen yayınlanacak. PSG Real Madrid karşılaşmasını kesintisiz canlı izlemek isteyen futbolseverler, mobil, tablet, Pc ve PS gibi cihazlardan mücadeleyi takip edebilecek. PSG Real Madrid yarı final maçını Tv'den canlı izlemek isteyenler sorun yaşaması halinde TRT 1 frekans ayarlarını güncelleyerek mücadeleyi izleyebilecek. İşte PSG Real Madrid maçı TRT 1 ve Tabii canlı yayını izleme ekranı ve TRT 1 frekans ayarları.
PSG REAL MADRİD MAÇI TRT 1'DE
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında PSG ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'da TRT 1 ve tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER AÇIKLANDI
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Real Madrid: Courtios, Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Vini Jr, Mbappe, Gonzalo.
TRT FREKANS AYARLARI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.
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- Tizen 3.0 sürüm ve üzeri işletim sistemli TV'ler ve 2017 sonrası üretim Samsung TV'ler
- Vestel OS işletim sistemli 2019 sonrası üretim Vestel ve Regal marka Akıllı TV'ler
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- Android TV kutuları
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- GoogleTV işletim sistemleri