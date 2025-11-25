Yeni Şafak
TRT 1 CANLI İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları TRT 1 Tabii Spor şifresiz canlı yayın izle

20:0225/11/2025, Salı
TRT 1 canlı yayınında bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelirken, gecenin dikkat çeken maçları arasında Chelsea-Barcelona, Manchester City-Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund-VillNTarreal, BodoGlimt-Juventus gibi karşılaşmalar yer alıyor. TRT'nin dijital yayın platformu Tabii Spor kanalları üzerinden ücretli üye olarak maçlar şifresiz canlı izlenebilecek. Galatasaray-Union Saint Gilloise maçı ise TRT 1'den naklen yayınlanacak. İşte futbolda gecenin maçları ve canlı izleme linki.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında bu akşam dokuz karşılaşma oynanacak. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray RAMS Park'ta Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i konuk edecek. Sarı-kırmızılıların mücadelesi saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer tüm maçlar ise Tabii Spor kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. İşte 25 Kasım Şampiyonlar Ligi maçların TRT ve Tabii Spor canlı izleme ekranları.


ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI, SAAT KAÇTA?


25 Kasım Salı:

20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) Tabiispor

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) TRT 1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) Tabiispor1

23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Tabiispor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabiispor4

23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Tabiispor3

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) Tabiispor6

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) Tabiispor2

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) Tabiispor5

26 Kasım Çarşamba:

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan) Tabiispor1

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa) Tabiispor

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere) Tabiispor3

23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda) Tabiispor4

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Tabiispor

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) Tabiispor1

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya) Tabiispor5

23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) Tabiispor6

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ Tabiispor2


TRT 1 4A Türksat uydu için frekans ayarları

TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde ayarlanmalı:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin. Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.

Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.

Bu ayarları yaptıktan sonra maçları uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.


tabii nedir?

tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur.

Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir. Aksiyon, drama, komedi ve daha fazlasını kapsayan 30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle tabii evrensel hikayeler sunuyor. Çeşitliliği ve değerleri kutlayan benzersiz bir yayın deneyimi için her zaman, her yerde bize katıl.

Tabii Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?


Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.


tabii'yi televizyonumda nasıl izleyebilirim?

Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin.

tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.

Türk takımlarının maçlarını izlemek için Premium paket satın almam gerekiyor mu?

Türk takımlarının; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, ücretsiz olarak izleyebilirsin. Diğer takımların UEFA organizasyonuna ait maçlarını tabii'de, sadece Türkiye’de, izleyebilmen için ise Premium paket satın alman gerekiyor.

