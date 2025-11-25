tabii nedir?

tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur.

Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir. Aksiyon, drama, komedi ve daha fazlasını kapsayan 30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle tabii evrensel hikayeler sunuyor. Çeşitliliği ve değerleri kutlayan benzersiz bir yayın deneyimi için her zaman, her yerde bize katıl.