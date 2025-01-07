"Çırak, namıdiğer Terekeme, müşterileri için faili meçhul cinayetler işleyen, gizemli teşkilat 'Şirket' için çalışan bir suikastçıdır. Geçmişte büyük adaletsizlikler yaşayan Çırak, öldürülmesi gereken kişilerin kötü insanlar olması dolayısıyla insanlık için iyi bir iş yaptığını düşünür. Ancak bir gün tanık olduğu bir olay tüm hayatını değiştirir ve kendisini hiç ummadığı bir mücadelenin içinde bulur."