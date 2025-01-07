"Çırak" dizisi TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlandı. Severek izlenilen Çırak dizisini izlemeyi düşünenler oyuncu kadrosu ve dizinin konusunu merak ediyor. Çırak dizisi oyuncuları kimler? TRT Tabii Çırak dizisi konusu nedir? Kaç bölümdür? İşte detaylar...
ÇIRAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
TRT Tabii platformunda yayınlanan Çırak adıyla tanınan ve kötülere savaş açan bir suikastçının hikayesini konu alıyor.
"Çırak, namıdiğer Terekeme, müşterileri için faili meçhul cinayetler işleyen, gizemli teşkilat 'Şirket' için çalışan bir suikastçıdır. Geçmişte büyük adaletsizlikler yaşayan Çırak, öldürülmesi gereken kişilerin kötü insanlar olması dolayısıyla insanlık için iyi bir iş yaptığını düşünür. Ancak bir gün tanık olduğu bir olay tüm hayatını değiştirir ve kendisini hiç ummadığı bir mücadelenin içinde bulur."
ÇIRAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Cansu Kurgun, Ali Savaşcı, Barış Yalçın ve Erol Babaoğlu'nun yer alıyor.
ÇIRAK DİZİSİ KAÇ SEZON, KAÇ BÖLÜM?
Çırak dizisi bir sezon ve 10 bölüm olarak çekildi.
ÇIRAK DİZİSİ NASIL İZLENİR?
Çırak dizisi TRT Tabii platformunda yer alıyor. Bu platform üzerinden diziyi izleyebilirsiniz.