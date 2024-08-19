Serdar Orçin

Serdar Orçin kimdir?

21 Ocak 1976 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Serdar Orçin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezundur. Daha önce devlet ve özel olmak üzere birçok tiyatro topluluğunda çalışmıştır. Kamera karşısına ilk defa 1999’da Üçüncü Sayfa filmiyle geçen oyuncumuz daha önce jürilik de yapmıştır. En son 2024 yılında Yabani dizisinde rol alan Serdar Orçin, Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.