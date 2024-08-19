TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Sürgünler" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen ve bir komplo sonucu hapse atılan Halil'in hikayesini anlatan TRT Tabii Sürgünler dizisi oyuncu kadrosu merak konusu. Peki Tabii Sürgünler dizi oyuncuları kimler?
Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu tabii orijinal dizisinde, Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler, yolları cezaevinde kesişen "Halil" ve "Meryem" karakterlerine hayat verirken, cezaevinin acımasız müdürü "Vural" karakterini ise başarılı oyuncu Serdar Orçin canlandırıyor.
Edirne'de film platosu olarak kullanılan eski kapalı cezaevinde çekimleri süren dizi 2. Dünya Savaşı yıllarında geçiyor ve bir komplo sonucu hapse atılan Halil'in hikayesini anlatıyor. İşte TRT Tabii Sürgünler dizisi oyuncu kadrosu.
Oktay Çubuk – Sürgünler oyun karekteri Halil
Oktay Çubuk kimdir?
Sürgünler dizisinin erkek başrolü Oktay Çubuk, 12 Aralık 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilikle girmiştir. Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye’de alan Oktay Çubuk, kamera karşısına ilk defa 2017 yılında Cennetin Gözyaşları dizisiyle geçmiştir. Özellikle Ah Nerede dizisiyle tanınan oyuncumuz en son Adım Farah dizisinde rol almıştır.
Ezgi Şenler – Sürgünler dizisi oyun karekteri Meryem
Ezgi Şenler kimdir?
Sürgünler dizisinin kadın başrol oyuncusu Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993’de Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale/ Modern Dans Bölümü’nden mezundur. Kamera karşısına ilk defa 2016’da Bodrum Masalı dizisiyle geçmiş ve özellikle bu diziyle tanınmıştır. Ezgi Şenler daha önce, Nefes Nefese, Teşkilat, Çatı Katı Aşk, Sevmek Yüzünden gibi projelerde de yer almıştır.
Serdar Orçin
Serdar Orçin kimdir?
21 Ocak 1976 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Serdar Orçin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezundur. Daha önce devlet ve özel olmak üzere birçok tiyatro topluluğunda çalışmıştır. Kamera karşısına ilk defa 1999’da Üçüncü Sayfa filmiyle geçen oyuncumuz daha önce jürilik de yapmıştır. En son 2024 yılında Yabani dizisinde rol alan Serdar Orçin, Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.
Deniz Hamzaoğlu
Deniz Hamzaoğlu kimdir?
27 Kasım 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Deniz Hamzaoğlu, aynı zamanda tiyatro yönetmenidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim görmüştür. Oyuncumuz daha önce Filme Gel, Halka, Kırmızı Oda, Aşk Taktikleri, Fatma, Kuruluş Osman, Ya İstiklal Ya Ölüm, Baba, Dilberay gibi yapımlarda da rol almıştır.
Ferit Kaya
Ferit Kaya kimdir?
24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen oyuncumuz Ferit Kaya, Zaza kökenlidir. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunu olan Ferit Kaya ilk kez 2006’da Erkekler Ağlamaz isimli projede yer almıştır. Oyuncumuz daha önce Familya, Kayıp, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arka Sokaklar, Adı Efsane, Çukur, Yargı, Ölümlü Dünya, Bir Deli Rüzgar, Aşk ve Mavi, Kuzgun gibi yapımlarla da seyirci karşısına çıkmıştır.
Kemal Burak Alper
Kemal Burak Alper kimdir?
19 Nisan 1988 yılında Antalya’da dünyaya gelen Kemal Burak Alper, Çukurova Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda tiyatro yönetmeni yardımcısı olan oyuncumuz Güvercin filmindeki performansıyla 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Kemal Burak Alper daha önce Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, Nasipse Adayız, Arıza, Kalp Yarası, Adım Farah gibi yapımlarda da yer almıştır.
Sürgünler Dizisi Konusu
Tabii’de seyirici karşısına çıkacak olan Sürgünler, bir dönem dizisidir. Sürgünler dizisinde 2. Dünya Savaşı’ndan dolayı Fransa’da ki mühendislik eğitimini yarıda bırakarak Gaziantep’e, ailesinin yanına dönmek zorunda kalan Halil, idealist bir doktor olan Meryem ile revirde cenaze taşırken tanışacaktır. Dizide de ikilinin hikayesi anlatılacaktır.