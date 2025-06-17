ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki G7 zirvesinden erken dönüş kararı aldı ve ulusal güvenlik konseyini Beyaz Saray'da acil toplantıya çağırdı. ABD Başkanı, toplantıyı terk etme nedeninin "çok daha büyük" olduğunu dile getirdi. Peki Trump G7 zirvesinden neden erken döndü? ABD İran'a mı saldıracak?
İsrail ile İran arasındaki çatışmaların beşinci gününde karşılıklı saldırılar sürerken Trump, G7 Zirvesi’nden bir gün erken ayrıldı. Beyaz Saray'dan açıklama. İşte dakika dakika gelişmeler...
Trump Kanada'dan neden erken döndü ABD İran'ı mı vuracak?
Beyaz Saray’a göre, Trump, “Orta Doğu’da yaşananlar” nedeniyle Kanada’daki G7 Zirvesi’ndeki ziyaretini yarıda keserek erken Washington’a dönüyor. Konuya yakın bir kaynak ve bir ABD yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Trump ayrıca ekibine İranlı yetkililerle mümkün olan en kısa sürede görüşme ayarlamaları talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, TSİ ile gece yarısı 02.05'te Truth Social adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak İran'n başkenti Tahran'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamasında Trump, "İran’ın anlaşmaya imza atması gerekiyordu. Onlara imzalamalarını söyledim. Çok yazık oldu ve birçok insan kaybedildi. Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes, Tahran’ı acilen tahliye etmeli" diye yazdı.Diğer yandan İran medyası, başkent Tahran’da bir dizi patlama duyulduğunu aktardı.
İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İsrail'in 2 gün önce atanan Genelkurmay Başkanı'nın İsrail saldırısında öldüğü bildirildi. Bir önceki Genelkurmay Başkanı da İsrail tarafından öldürülmüştü.
İsrail, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. Uluslararası basın, Kudüs ve Tel Aviv'de güvenlik alarmı verildiğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9’uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.