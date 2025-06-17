Trump Kanada'dan neden erken döndü ABD İran'ı mı vuracak?

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ ile gece yarısı 02.05'te Truth Social adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak İran'n başkenti Tahran'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamasında Trump, "İran’ın anlaşmaya imza atması gerekiyordu. Onlara imzalamalarını söyledim. Çok yazık oldu ve birçok insan kaybedildi. Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim! Herkes, Tahran’ı acilen tahliye etmeli" diye yazdı.Diğer yandan İran medyası, başkent Tahran’da bir dizi patlama duyulduğunu aktardı.