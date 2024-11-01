Tüketimi aşan iki kat daha fazla fatura ödeyecek; İşte fazla elektrik tüketimini engelleyecek 5 madde

Şubat ayından itibaren normal elektrik tüketimini aşanlar, faturalarında iki kat daha fazla ücretle karşı karşıya kalacak. Bu süreçte enerji tasarrufu sağlamak önemli hale geldi. Evlerde elektronik eşya kullanımı artarken, tasarruf daha ön plana çıkıyor. İşte fazla elektrik tüketimini azaltacak 5 etkili yöntem...

1 /6 Şubat ayından itibaren normal tüketimi aşanlar iki kat daha fazla ücret ödeyecek; İşte fazla elektrik tüketimini engelleyecek 5 madde:

2 /6 1- LED veya CFL ampuller, klasik ampullere göre %75’e varan enerji tasarrufu sağlar.

3 /6 2- Stand-by konumundaki cihazlar da elektrik tüketir. Kullanmadığınız zaman televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazları prizden çıkarın.

4 /6 3- A++ veya A+++ enerji sınıfına sahip beyaz eşyalar kullanın.

5 /6 4- Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolu çalıştırmak, enerji verimliliğini artırır.