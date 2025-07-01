TUNÇ SOYER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soyer sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına aldı.

Soruşturma Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor. Suçlamalar, örgütlü suç kapsamında ele alınıyor.

2020 yılında merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası olan bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İzmir'i de etkilemişti.