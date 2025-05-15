Forbes’un hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesi, sadece bireyleri değil, zenginlerin memleketlerine göre servet dağılımını da gözler önüne serdi. Peki, 2025 yılında Türkiye'nin en zengin ili hangisi oldu? En çok milyarder hangi şehirde yaşıyor ya da hangi şehirden çıkıyor?

1 /23 Dört yıl aranın ardından güncellenen Forbes “En Zengin 100 Türk” listesi, toplamda 128,5 milyar dolarlık serveti elinde bulunduran kişileri kapsıyor. Listenin zirvesinde yine Murat Ülker yer alırken, dikkat çeken bir diğer unsur ise bu kişilerin hangi illere mensup olduğu oldu.



2 /23 İşte zengin sayısının en fazla olduğu iller:

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4 /23 20) Trabzon Toplam servet: 1,1 milyar $ Zengin sayısı: 2





5 /23 19) Çorum Toplam servet: 1,3 milyar $ Zengin sayısı: 2

6 /23 18) Artvin Toplam servet: 1,5 milyar $ Zengin sayısı: 2

7 /23 17) Sivas Toplam servet: 1,8 milyar $ Zengin sayısı: 2

8 /23 16) Karabük Toplam servet: 1,8 milyar $ Zengin sayısı: 1

9 /23 15) Diyarbakır Toplam servet: 1,9 milyar $ Zengin sayısı: 1

10 /23 14) Samsun Toplam servet: 2 milyar $ Zengin sayısı: 1

11 /23 13) Gümüşhane Toplam servet: 2,2 milyar $ Zengin sayısı: 3

12 /23 12) Şanlıurfa Toplam servet: 2,5 milyar $ Zengin sayısı: 1

13 /23 11) Kayseri Toplam servet: 2,6 milyar $ Zengin sayısı: 5

14 /23 10) Erzincan Toplam servet: 3,8 milyar $ Zengin sayısı: 3

15 /23 9) İzmir Toplam servet: 3,8 milyar $ Zengin sayısı: 3

16 /23 8) Adıyaman Toplam servet: 4 milyar $ Zengin sayısı: 2

17 /23 7) Adana Toplam servet: 4,1 milyar $ Zengin sayısı: 6

18 /23 6) Rize Toplam servet: 5,2 milyar $ Zengin sayısı: 5

19 /23 5) Hatay Toplam servet: 6,6 milyar $ Zengin sayısı: 3

20 /23 4) Kırşehir Toplam servet: 7,8 milyar $ Zengin sayısı: 2

21 /23 3) Malatya Toplam servet: 7,9 milyar $ Zengin sayısı: 4

22 /23 2) Ankara Toplam servet: 19,4 milyar $ Zengin sayısı: 12