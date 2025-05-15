Forbes’un hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesi, sadece bireyleri değil, zenginlerin memleketlerine göre servet dağılımını da gözler önüne serdi. Peki, 2025 yılında Türkiye'nin en zengin ili hangisi oldu? En çok milyarder hangi şehirde yaşıyor ya da hangi şehirden çıkıyor?
Dört yıl aranın ardından güncellenen Forbes “En Zengin 100 Türk” listesi, toplamda 128,5 milyar dolarlık serveti elinde bulunduran kişileri kapsıyor. Listenin zirvesinde yine Murat Ülker yer alırken, dikkat çeken bir diğer unsur ise bu kişilerin hangi illere mensup olduğu oldu.
İşte zengin sayısının en fazla olduğu iller:
20) Trabzon
Toplam servet: 1,1 milyar $
Zengin sayısı: 2
19) Çorum
Toplam servet: 1,3 milyar $
Zengin sayısı: 2
18) Artvin
Toplam servet: 1,5 milyar $
Zengin sayısı: 2
17) Sivas
Toplam servet: 1,8 milyar $
Zengin sayısı: 2
16) Karabük
Toplam servet: 1,8 milyar $
Zengin sayısı: 1
15) Diyarbakır
Toplam servet: 1,9 milyar $
Zengin sayısı: 1
14) Samsun
Toplam servet: 2 milyar $
Zengin sayısı: 1
13) Gümüşhane
Toplam servet: 2,2 milyar $
Zengin sayısı: 3
12) Şanlıurfa
Toplam servet: 2,5 milyar $
Zengin sayısı: 1
11) Kayseri
Toplam servet: 2,6 milyar $
Zengin sayısı: 5
10) Erzincan
Toplam servet: 3,8 milyar $
Zengin sayısı: 3
9) İzmir
Toplam servet: 3,8 milyar $
Zengin sayısı: 3
8) Adıyaman
Toplam servet: 4 milyar $
Zengin sayısı: 2
7) Adana
Toplam servet: 4,1 milyar $
Zengin sayısı: 6
6) Rize
Toplam servet: 5,2 milyar $
Zengin sayısı: 5
5) Hatay
Toplam servet: 6,6 milyar $
Zengin sayısı: 3
4) Kırşehir
Toplam servet: 7,8 milyar $
Zengin sayısı: 2
3) Malatya
Toplam servet: 7,9 milyar $
Zengin sayısı: 4
2) Ankara
Toplam servet: 19,4 milyar $
Zengin sayısı: 12
1) İstanbul
Toplam servet: 38,9 milyar $
Zengin sayısı: 32