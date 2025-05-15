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TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI: Hangi il zirvede?

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI: Hangi il zirvede?

10:0215/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Forbes’un hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesi, sadece bireyleri değil, zenginlerin memleketlerine göre servet dağılımını da gözler önüne serdi. Peki, 2025 yılında Türkiye'nin en zengin ili hangisi oldu? En çok milyarder hangi şehirde yaşıyor ya da hangi şehirden çıkıyor?

Dört yıl aranın ardından güncellenen Forbes “En Zengin 100 Türk” listesi, toplamda 128,5 milyar dolarlık serveti elinde bulunduran kişileri kapsıyor. Listenin zirvesinde yine Murat Ülker yer alırken, dikkat çeken bir diğer unsur ise bu kişilerin hangi illere mensup olduğu oldu.


İşte zengin sayısının en fazla olduğu iller:

20) Trabzon

Toplam servet: 1,1 milyar $

Zengin sayısı: 2



19) Çorum

Toplam servet: 1,3 milyar $

Zengin sayısı: 2

18) Artvin

Toplam servet: 1,5 milyar $

Zengin sayısı: 2

17) Sivas

Toplam servet: 1,8 milyar $

Zengin sayısı: 2

16) Karabük

Toplam servet: 1,8 milyar $

Zengin sayısı: 1

15) Diyarbakır

Toplam servet: 1,9 milyar $

Zengin sayısı: 1

14) Samsun

Toplam servet: 2 milyar $

Zengin sayısı: 1

13) Gümüşhane

Toplam servet: 2,2 milyar $

Zengin sayısı: 3

12) Şanlıurfa

Toplam servet: 2,5 milyar $

Zengin sayısı: 1

11) Kayseri

Toplam servet: 2,6 milyar $

Zengin sayısı: 5

10) Erzincan

Toplam servet: 3,8 milyar $

Zengin sayısı: 3

9) İzmir

Toplam servet: 3,8 milyar $

Zengin sayısı: 3

8) Adıyaman

Toplam servet: 4 milyar $

Zengin sayısı: 2

7) Adana

Toplam servet: 4,1 milyar $

Zengin sayısı: 6

6) Rize

Toplam servet: 5,2 milyar $

Zengin sayısı: 5

5) Hatay

Toplam servet: 6,6 milyar $

Zengin sayısı: 3

4) Kırşehir

Toplam servet: 7,8 milyar $

Zengin sayısı: 2

3) Malatya

Toplam servet: 7,9 milyar $

Zengin sayısı: 4

2) Ankara

Toplam servet: 19,4 milyar $

Zengin sayısı: 12

1) İstanbul

Toplam servet: 38,9 milyar $

Zengin sayısı: 32

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