TUS kontenjanları ve puanları ÖSYM açıklaması ile belli olacak. 2025 TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları, sınava giren doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS sınav sonuçları 18 Nisan'da açıklanmıştı. Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak TUS tercih kılavuzunda. TUS kontenjanları ve taban puanları 2025 açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte, TUS tercih tarihi ve kontenjanlar kılavuzu hakkında bilgiler.

1 /6 Adli Tıp, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi ve diğer birçok bölümün TUS taban puanları, ve kontenjanları adaylar tarafından dikkatle inceleniyor. Peki; TUS kontenjanları belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?

2 /6 TUS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TUS tercihleri henüz yayınlanmadı. TUS tercihleri genellikle sınav sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2,5 ay sonra başlıyor. ÖSYM 2025 takvimi ile TUS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

3 /6 TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? TUS kontenjanları ve taban puanlar henüz belli olmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti. Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor. 2024 TUS 2. Dönem kontenjanlarına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.

5 /6 TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi içinde tercihler tümüyle de iptal edilebilecektir. Adaylar tarafından tüm tercihler silinip iptal edilirse istenildiği takdirde adaylar, tercih süresi içinde yeniden tercih yapabileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Yapılan tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.

