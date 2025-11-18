TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında Türkiye deplasmanda İspanya'ya konuk oluyor. Sevilla'da oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve TV8 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Milli maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Exxen platformu üzerinden de online olarak mücadeleyi seyredebilecek. İlk 11'lerin belli olduğu İspanya Türkiye maçı TV8 canlı yayın izleme sayfasını ve maçtan son dakika gelişmeleri haberimizde.
İspanya Türkiye maçı başlıyor. Bu akşam tüm Türkiye tek yürek A Milli Futbol Takımımızın yanında olacak. İlk maçta alınan farklı yenilgiyi deplasmanda unutturmak isteyen Türkiye, Dünya Kupası yolunda bu maçtan galibiyetle ayrılarak play-off turunda yoluna emin adımlarla devam etme peşinde. Saat 22.45'te başlayacak İspanya -Türkiye maçı TV8 kanalından canlı olarak yayınlanırken, online olarak Exxen platformundan da milli maç canlı takip edilebilecek. İlk 11'lerin açıklandığı İspanya Türkiye maçından tüm istatistikleri, Tv8 canlı yayın izleme linkini ve maçtan notaları sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte İspanya-Türkiye milli maçı canlı yayın bilgileri...
İspanya Türkiye maçı Tv8'de
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya sahasında Türkiye'yi konuk edecek. Saat 22.45'te başlayacak zorlu mücadele Tv8 ve Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
İSPANYA TÜRKİYE TV8 CANLI YAYINI İZLE
İlk 11'ler belli oldu
İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino, Olmo, Oyarzabal.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül.
Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.
A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.
13. kez karşı karşıya
Türkiye ile İspanya, 13. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.
İki takım arasında eylül ayında Konya'da oynanan son maçı İspanya 6-0 kazandı.
Rakibini kurayla saf dışı bıraktı
A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.
İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.
O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.
Orta sahada zorunlu değişiklik
A Milli Futbol Takımı’nda İspanya karşılaşmasında orta sahada zorunlu değişiklikler yaşanacak. Son maçlarda bu bölgede forma giyen Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Ayrıca Bulgaristan maçında sarı kart gören İsmail Yüksek de cezalı duruma düştü.
Teknik direktör Vincenzo Montella, yarın bu bölgede zorunlu değişikliklere gidecek. Bu iki ismin yokluğunda orta sahada Orkun Kökçü ve Atakan Karazor’un görev alması bekleniyor. Öte yandan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almadı. Bu 3 ismin de İspanya mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Hakan Çalhanoğlu’nun kadrodan çıkartılmasının ardından Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım Aday Kadrosu’na dahil edildi.
3 isim sınırda
A Milli Futbol Takımı’nda 3 isim İspanya maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Millilerde; Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın’ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, İspanya maçında görev alıp, sarı kart görmeleri halinde Mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek. Öte yandan aday kadrodan çıkartılan kaptan Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Play-off kura çekimi 20 Kasım'da
Öte yandan ikinci sırayı garantileyen milli takım, Dünya Kupası’na doğrudan gitme hakkı elde edememesi halinde Mart ayında oynanacak Play-Off karşılaşmalarında rakipleri de Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Ay-yıldızlılar, Play-Off yarı finalindeki karşılaşmayı Türkiye’de oynayacak. Play-Offf finalinde ise hangi ülkenin karşılaşmaya ev sahipliği yapacağı ise kura ile belirlenecek.
