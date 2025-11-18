TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç





Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı





2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.





A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.





Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.



