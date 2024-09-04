"TYP okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullarda çalışmak üzere güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik görevlisi alımlarının yapılması bekleniyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek bu alımların başvuru tarihleri ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TYP okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor 2024? İŞKUR okullara temizlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

1 / 7 "TYP okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor 2024? İŞKUR okullara temizlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alımı yapılacak personel için başvuru süreci merakla bekleniyor. Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, TYP kapsamında okullarda görev alacak güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik personeli alımları için başvuruların ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı.

2 / 7 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3 / 7 BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Geçen yıllarda yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu; Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

4 / 7 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

5 / 7 Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

6 / 7 TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.