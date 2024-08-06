MEB ücretli öğretmenlik alımı için başvuru yapacak aday, öğretmen alımları hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarını hızlandırdı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularının kesin başlangıç tarihlerini öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Yeni dönemde ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler MEB ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartlarını araştırmaya başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? İşte MEB Ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri 2024.
MEB ücretli öğretmenlik alımı başvuru takvimi adayların gündeminde yer alıyor. 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ne zaman sorusuna yanıtı aramalar da başladı. Peki, 2024 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, şartları neler? İşte, e-Devlet başvuru ekranı ve konu hakkında detaylar.
MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Mille Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak ücretli öğretmenliklerin başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınmakta. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bundan dolayı ücretli öğretmenlik için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
MEB ücretli öğretmenlik başvuruları online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ NELERDİR?
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.
Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.
Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar. Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.
Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.