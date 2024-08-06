MEB ücretli öğretmenlik alımı başvuru takvimi adayların gündeminde yer alıyor. 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ne zaman sorusuna yanıtı aramalar da başladı. Peki, 2024 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, şartları neler? İşte, e-Devlet başvuru ekranı ve konu hakkında detaylar.