2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin belirli bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar ise gözlerini üniversite ek tercih kayıt tarihlerine çevirdi. Peki YKS ek tercih sonucuna göre üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi üniversite ek kayıt tarihleri.
YKS sınav sonucuna göre ilk tercihlerde bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercihlerle şansını denedi. 2025-YKS sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. üniversitelerin belirli bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar ise gözlerini üniversite ek tercih kayıt tarihlerine çevirdi. İşte ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte üniversite ek kayıt tarihleri.
ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.