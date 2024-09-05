YKS Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Ek yerleştirme işlemleri, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirmesiyle birlikte başlayacak. 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adayların ek yerleştirme sürecinde tercih yaparken ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.

Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak. Ayrıca, 2024 yılında hiç tercih yapmayan adaylar da bu haktan yararlanamayacak. Ancak, tercih yapıp da herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecinden faydalanabilecek.