2024 YKS ek tercih dönemi, üniversite adayları için yeni fırsatlar sunuyor. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu, tercih yapılabilecek ek kontenjanları ve başvuru koşullarını detaylı olarak içeriyor. Ek tercih kontenjanları, ilk yerleştirme döneminde üniversiteye yerleşemeyen adaylar için önemli bir şans oluşturuyor. Adaylar, ÖSYM YKS ek tercih kontenjanları ve taban puanları üzerinden kendilerine uygun programlar için tercih yapabilirler. Ek tercihlerde yer alan kontenjanlar, özellikle boş kalan programlar için geçerli olup adayların dikkatle incelemesi gereken bir fırsat sunuyor. Peki ÖSYM YKS yükseköğretim kurumlarına ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Önlisans ve lisans boş kontenjanları belli oldu mu, YKS boş kontenjan taban puan belli oldu mu?
Ek tercih kontenjanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra, üniversitelerin belirli bölümlerinde boş kalan yerlere öğrenci alımı için ayrılan kontenjanlardır. Bu kontenjanlar, ilk yerleştirme sonuçlarında bir programa yerleşemeyen adaylara ikinci bir şans sunar.
ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ise, ek yerleştirme sürecinde adayların başvuru yapacakları bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve diğer önemli bilgiler hakkında detaylı bilgi veren resmi bir dokümandır. Bu kılavuz, adayların doğru ve bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrası, üniversitelerin belirli bölümlerinde boş kalan kontenjanlar, ek tercih olarak adlandırılır. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu, adayların bu boş kontenjanlara başvuru yapmaları için detaylı bilgiler içerir.
ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda, başvuru yapılabilecek bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve diğer önemli hususlar yer alır. Adaylar, bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek ek yerleştirme sürecinde doğru tercihler yapabilirler.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.
Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen kullar doğrultusunda yapılacaktır.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
YKS Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
Ek yerleştirme işlemleri, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirmesiyle birlikte başlayacak. 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adayların ek yerleştirme sürecinde tercih yaparken ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.
Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak. Ayrıca, 2024 yılında hiç tercih yapmayan adaylar da bu haktan yararlanamayacak. Ancak, tercih yapıp da herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecinden faydalanabilecek.