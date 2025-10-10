Bu yenilik, öncelikle akademik performansı yüksek olan ve belirli kriterleri karşılayan öğrenciler için geçerli olacak. YÖK'ün planladığı üzere, GPA'sı (not ortalaması) en az 3.00/4.00 seviyesinde tutan, ders tekrarlamayan ve programın asgari gerekliliklerini erken tamamlayan öğrenciler 3 yılda mezuniyet hakkını elde edebilecek. Özellikle mühendislik, işletme, sosyal bilimler gibi teorik ağırlıklı bölümlerde bu esneklik ön planda tutulurken, tıp, diş hekimliği gibi uygulamalı alanlar hariç tutulacak.