Üniversitelerin 3 yıla düşüp düşmeyeceği YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Üniversiteler 3 yıl mı olacak, süre kısalıyor mu? Hangi üniversiteler, hangi fakülteler 3 yıl olacak? İşte detaylar…
Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Sorunun yanıtı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan üniversite eğitim sürecine dair yaptığı açıklama sonrası merak edildi. Özvar, başarılı olanların 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını vurguladı.
ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞECEK Mİ?
YÖK'ün 3 yılda mezuniyet düzenlemesi, 4 yıllık lisans programlarında kayıtlı olan başarılı ve istekli öğrencilere, gerekli koşulları sağladıkları takdirde eğitimlerini bir yıl erken bitirme imkânı sunan bir reform çalışmasıdır.
ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?
Amaç ise Türkiye yükseköğretim sistemini uluslararası standartlarla (özellikle Bologna Süreci ve Avrupa ülkeleri modeliyle) uyumlu hale getirmek, öğrencileri gereksiz ders yükünden kurtarmak ve mezunları daha erken yaşta iş gücü piyasasına veya akademik hayata kazandırmaktır. Bu düzenleme, ders planlarının sadeleştirilmesi ve AKTS (Kredi) yükünün azaltılması ile mümkün olacaktır.
Bu yenilik, öncelikle akademik performansı yüksek olan ve belirli kriterleri karşılayan öğrenciler için geçerli olacak. YÖK'ün planladığı üzere, GPA'sı (not ortalaması) en az 3.00/4.00 seviyesinde tutan, ders tekrarlamayan ve programın asgari gerekliliklerini erken tamamlayan öğrenciler 3 yılda mezuniyet hakkını elde edebilecek. Özellikle mühendislik, işletme, sosyal bilimler gibi teorik ağırlıklı bölümlerde bu esneklik ön planda tutulurken, tıp, diş hekimliği gibi uygulamalı alanlar hariç tutulacak.