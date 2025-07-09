YKS sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasıyla adayların tercih süreci de başlayacak. Geçen yılın en gözde bölümleri ise siber güvenlik, yapay zeka, oyun geliştirme, insansız araç teknikerliğiydi. ÖSYM YKS tercih kılavuzunda 17 yeni bölümün yer alacak. Peki üniversitelerde bu sene kaç yeni bölüm açıldı? Siber Güvenlik bölümü hangi üniversitelerde var?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuç ekranına belirtilen tarihte erişim sağlayabilecek. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adayların tercih süreci de başlayacak. Bu yıl ise ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak 17 yeni bölüm daha öğrencilerle buluşacak.
Yeni açılan bölümler hangileri?
1.Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
2.Akıllı Sera Teknolojileri
3.Dijital Tarım Teknolojileri
4.Tarım Makineleri ve Teknolojileri
5.Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
6.TeleSağlık Teknikerliği
7.Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
8.Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
9.Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
10.Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
11.Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
12.Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
13.Akıllı Altyapılar Teknikerliği
14.Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği
15.Karbon Yönetimi Teknikerliği
16.Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği
17.Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği
Siber Güvenlik bölümü hangi üniversitelerde var?
Türkiye’de siber güvenlik mühendisliği bölümü olan üniversite sayısı oldukça azdır. Bu lisans bölümü yeni açılmıştır.
Siber güvenlik mühendisliği bölümü için hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girilmesi gerekmektedir. Bu bölüm, Sayısal puan türü ile tercih edilebilecek bir lisans bölümüdür.
Siber güvenlik mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları için 2024 yılının sonuçlarına bakmanız gerekir. Örneğin; İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Mühendisliği bölümüne 2024 senesinde yerleşen son kişinin puanı 515,79972, başarı sıralaması ise 5.361.
Geçen yıl 31 öğrencinin kayıt yaptırabildiği İTÜ Siber Güvenlik Mühendisliği bölümüne 7 bine aşkın aday başvurmuştu.
Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü Nedir?
Siber güvenlik mühendisliği, bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliğini sağlamak ve bu sistemleri siber tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanan bir mühendislik dalıdır.
Bu bölümde, siber saldırıları önleme, tespit etme, ve saldırı durumunda gerekli önlemleri alabilme yetkinlikleri geliştirilir. Siber güvenlik mühendisleri, ağlar, yazılımlar, veritabanları ve dijital altyapılar gibi kritik sistemlerin güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik protokollerini ve teknolojilerini kullanırlar.
Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, kriptografi, ağ güvenliği, etik hackerlık, güvenlik yönetimi, risk analizi ve güvenlik denetimi gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinirler.
Mezunlar, hem kamu hem de özel sektörde, bankacılık, finans, sağlık, savunma, ve telekomünikasyon gibi birçok alanda kariyer yapma fırsatına sahip olurlar.
Güvenlik açıklarını tespit etmek, güvenlik sistemlerini geliştirmek ve uygulamak, siber saldırılara karşı koruyucu önlemler almak gibi konular ilgini çekiyorsa bu bölüm senin için uygun olabilir.