Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Siber güvenlik mühendisliği, bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliğini sağlamak ve bu sistemleri siber tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanan bir mühendislik dalıdır.

Bu bölümde, siber saldırıları önleme, tespit etme, ve saldırı durumunda gerekli önlemleri alabilme yetkinlikleri geliştirilir. Siber güvenlik mühendisleri, ağlar, yazılımlar, veritabanları ve dijital altyapılar gibi kritik sistemlerin güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik protokollerini ve teknolojilerini kullanırlar.

Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, kriptografi, ağ güvenliği, etik hackerlık, güvenlik yönetimi, risk analizi ve güvenlik denetimi gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinirler.

Mezunlar, hem kamu hem de özel sektörde, bankacılık, finans, sağlık, savunma, ve telekomünikasyon gibi birçok alanda kariyer yapma fırsatına sahip olurlar.

Güvenlik açıklarını tespit etmek, güvenlik sistemlerini geliştirmek ve uygulamak, siber saldırılara karşı koruyucu önlemler almak gibi konular ilgini çekiyorsa bu bölüm senin için uygun olabilir.