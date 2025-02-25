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Van’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

Van’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

14:3725/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ülke genelinde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkili olurken, bugün birçok ilde eğitime ara verildi. Van’da öğrenciler ve ve veliler, 26 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki Van’da yarın okular tatil mi, Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Van Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Bugün kar tatili yapan öğrenciler Van’da yarın okullar tatil mi, 26 Şubat Van’da okullar tatil edildi mi? Valilikten açıklama geldi mı? sorusuna yanıt arıyor.

Van’da yarın okular tatil mi?

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte aşırı soğuk, buzlanma ve sisin de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

#Van
#kar tatili
#Van Valiliği

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